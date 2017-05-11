NBA》格林怒批媒體曲解 點名ESPN亂寫

向來很敢嗆的卓雷蒙格林，這次把矛頭指向美國媒體。(美聯社資料照)

向來爭議言論不斷的勇士前鋒卓雷蒙格林，12日決定替自己澄清，且痛批媒體曲解他的說法，「我從未說過騎士對手太爛，當時我明明有說騎士的比賽打很好，卻被改成那樣。如今看ESPN新聞就像看真人秀，那真的太可悲了！」

會讓格林如此憤怒回擊的主因，是他在先前提到騎士與暴龍系列戰的看法，當時他表示，「我喜歡看勢均力敵的球賽，當你看騎士今年的比賽，都呈現一面倒的局勢，你可以看到一邊打很好，另一邊卻打得很糟糕。」

結果格林的說法，直接被美媒改成「格林說騎士的對手很爛」頭題，果然引爆不少話題或爭議，球迷也都認定格林會說出那種充滿挑釁的話，這讓格林相當不爽，才挑在11日勇士練球時，直接跟美媒對嗆，更點名ESPN亂寫。

「格林對騎士的對手感到失望？你認為我會在乎騎士的對手是誰，或他們對手打成怎樣嗎？」格林說，「但我知道身為一名球迷想看怎樣比賽，所以我不明白為何我的話引發這麼多爭議，媒體總是在找尋爭議話題，真的很荒誕。」

格林最後沒忘記用激將法對付美媒，「所以我今天講的這些話，就是你們的頭條，格林說騎士比賽打得很棒！就讓我們期待一下這能否擠上頭條新聞。」不知道聽到格林如此當面「酸」回來，人在現場的美媒做何感想！

(中時電子報)