租屋族好空虛 台科大正妹設計「會呼吸的燈具」陪你

台科大設計系學生崔秀安設計能感測環境音量，做出上下起伏如呼吸般的燈具「綻」。（台科大提供）

台科大設計系學生謝亞融（左）、洪宥紳（右）的畢業作品--新型捕蚊器「誘」。（台科大提供）

「每天回家只能面對冷冰冰的租屋處！」台灣科技大學工業設計學系學生崔秀安認為，租屋族只住的起小坪數的房子，面對空蕩蕩的房子總感覺很空虛，因此她發想出「會呼吸的燈具」，可以感知環境中的聲音大小，像花苞開花呼吸般的起伏，燈光顏色也會隨之變化，希望讓每一個回家的人都可以感到溫暖和紓壓。

台科大工設系要求學生的畢業作品需從模型達到「原型」，今天舉辦畢業展覽，共展出80件作品，許多作品都創意和實用性兼具。

像是崔秀安設計出「會呼吸的燈具」，概念是源自於她自己在外租屋的經驗，大多數的房東規定不能養寵物，租屋族回到家就是滑手機，獨自面對冷冰冰的房間，於是她就發想出設計一組可以與人互動的燈具，希望能帶來溫暖。

「會呼吸的燈具」像是花苞綻放的過程，燈具表面可以透過感測環境聲音大小，做出上下起伏和顏色變化，聲音越大起伏的速度就越快。這款燈具的表面像一片片的花瓣拼接而成，全部是崔秀安手工完成，燈具的外筐是用竹子製成，竹子不但可以代表台灣的特色，更讓整件作品完全是環保材質，不為地球帶來負擔。

另一項作品是台科大學生謝亞融、洪宥紳設計的新型捕蚊器「誘」，近年來登革熱的疫情嚴重，自己也時常受蚊子叮咬之苦，因此他們花了半年的時間請教蚊子專家學者，研究蚊子的特性，發現最容易吸引蚊子的因素是溫度、二氧化碳和乳酸氣味，但市售的捕蚊器往往都是以光源吸引蚊子為主，無法達到最大的效果。

他們改良原有的捕蚊器，以二氧化碳、乳酸氣味作為吸引源，並且針對蚊子的飛行高度設計尺寸，設計出一款兼具時尚外觀和功能新型的捕蚊器，不但入圍了新一代設計獎，也入圍了紅點設計獎，謝亞融說，未來將申請專利，也考慮往商品化的方向發展。

(中時)