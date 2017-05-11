端午試手氣 台彩加碼總金額逾3億元
台彩公司今日宣布端午加碼活動包括大樂透、今彩539以及賓果賓果活動，此次總加碼金額是3.34億元，預計可以增加銷售額11.2億元。此外，今日開獎的「威力彩」獎金已累積到5億元。
台灣彩券總經理黃志宜表示，端午節加碼是在5月23日及26日的「大樂透」各加開10個號碼，中6碼即得50萬元，活動期間共提供300組的「端午包粽獎」，總加碼獎金共1.5億元。民眾買一注大樂透除了有機會中億元頭獎的機會外，每期還有210個對中「端午包粽獎」機會，總計會送出300組。
黃志宜表示，如果這兩期300組「端午包粽獎」獎金沒有全部送出，則會在5月30日還是續加開10個獎號，直到300組獎金全部送出或是到6月6日活動結束為止。
至於周一至周六都開彩的今彩539，自5月30日至6月12日連續12期，頭獎單注獎金從原本的8百萬元提高至1千萬元，單期頭獎總獎金上限也一併提高到3千萬元。賓果賓果自五月30日至6月12日加碼14天，其中「猜大小」單注獎金由150元提高到175元。
由於台彩各項都有加碼，台彩總經理黃志宜在活動現場也自掏千元鈔買端午加碼的各項彩券， 希望可以幫自己加筆端午節獎金。
(工商)
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