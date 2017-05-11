溫馨的母親節即將到來，高鐵嘉義站為表達對母親辛勞付出的感謝，特別於5月13日舉辦「高鐵給媽咪『按』個讚」活動，媽媽們只要持當日高鐵車票，皆可免費享受活力按摩以及血壓檢測服務，並獲贈「高鐵棒棒糖｣及「五味子芝麻錠｣各一份，祝福每位母親健康、快樂。

台灣高鐵於今年母親節感恩活動，特別再加碼推出抽獎，凡是參與「高鐵給媽咪『按』個讚」的旅客，完成活力按摩或血壓檢測服務後，使用活動道具拍照，並上傳個人臉書公開標註「＃2017高鐵給媽咪按個讚」，即可參加抽獎。台灣高鐵將於當天活動結束後，統計照片獲得最多讚的旅客，致贈「高鐵假期一日豐富行」兌換券2人份；另外再從上傳活動照片的旅客中，抽出一位幸運兒，同樣贈送「高鐵假期一日豐富行」兌換券2人份。

高鐵嘉義站表示，希望藉由一年一度的母親節感恩活動，表達對所有母親無私付出的最高敬意，同時也提醒在外的遊子，記得回家與家人團聚，對媽媽獻上最真實的感謝。

(中時)