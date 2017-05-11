等很久了!白宮：川普當選第一天就想開除柯米 無關俄調查

白宮副發言人桑德斯10日對柯米被開除事件發言。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)9日晚間以迅雷不急掩耳的速度開除了FBI局長柯米(James Comey)，震撼華府政壇。而10日白宮副發言人桑德斯（Sarah Sanders）在記者會上表示，川普失去了對柯米的信心，而且從當選的第一天起，就想要開除柯米了，而她稍後上節目時極力撇清川普此舉和柯米的俄國調查有關。至於川普也在稍後記者會上首度回應開除柯米的原因，豪不避諱的表示:「他(柯米)做不好」。

據《CNN》報導，白宮副發言人桑德斯周三在白宮新聞室裡表示，「川普失去了對柯米信心，而且他從當選的那一天起，就在考慮讓柯米走人」，不過川普並沒有後悔直至今時才做出這樣的決定，因為川普想「給柯米更多機會」。而桑德斯也稱，不僅是川普對柯米喪失了信心，聯邦調查局內部也有很多質疑他的聲浪。

前FBI局長柯米。(圖/美聯社)

桑德斯也表示，壓垮柯米的最後一根稻草，是柯米上周在國會的證詞，他在去年處理前國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)「電郵門」的調查時，在沒有通知上級的情況下，擅自召開記者會表示，希拉蕊並不會因電郵門被起訴，雖然當時柯米仍批評希拉蕊處理機密文件的手法不當，但此舉明顯已經違反了調查的程序，是「不可接受的」。

而據《路透》報導，3名美國官員透露，柯米才上周曾與副司法部長羅森斯坦會面，要求司法部多撥金錢和資源，以便FBI調查俄羅斯干預美國大選一事，如今就被開除並非巧合。面對外界紛紛猜測川普此舉是要掩蓋證據的說法時，桑德斯10日在MSNBC的節目上表示，「柯米被開除跟俄國的調查毫無關係」，還說「這個結論毫無證據可言」。她也在稍早的記者會上對此批評，「如果今天是希拉蕊當選的話，還好她沒有，柯米立即就會被開除，如今這些質疑川普的民主黨人，早就會因此開心地在街上跳舞了」。

民眾10日對柯米被無預警開處感到不滿，認為川普此舉影響了FBI獨立調查，也為此走上街頭。(圖/美聯社)

川普和前國務卿季辛吉進行非日常會談上，對柯米被開除表達看法。(圖/美聯社)

而川普也在和前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)進行非日常的會談上，面對為什麼要開除柯米的問題時首度正面回應:「因為他沒有把他的工作做好，非常簡單，他沒有把工作做好」。

(中時電子報)