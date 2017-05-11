馬雅舒對吳奇隆不願再付出 尪爆「離婚時一見鍾情」
吳奇隆與馬雅舒離婚至今已經8年，隨後她也改嫁澳籍老公，近來更帶著繼女上真人秀節目《媽媽是超人2》，只是片中繼女問及她上段婚姻結束的原因，馬雅舒侃侃而談，倒是當澳籍老公被問何時愛上馬雅舒時，卻一臉尷尬，但他事後在網上發長文，透露是在和老婆辦離婚手續時，對馬雅舒一見鍾情！
馬雅舒帶著老公、繼女一起在真人秀節目《媽媽是超人2》亮相，日前播出的片段才因繼女問及馬雅舒為何結束上段婚姻，她坦言雙方最後都不願再為彼此付出犧牲，直接點破與吳奇隆在婚姻後期的關係。
至於繼女問及澳籍老公在愛上馬雅舒的時間點，是在上段婚姻中還是婚姻結束後？馬雅舒的澳籍老公一臉尷尬，節目也就此告個段落；不過他事後在網上發布長文，透露自己當初在和前妻辦離婚手續過程時，他在飛機上遇到了馬雅舒，不僅對她一見鍾情，更展開了追求！他不諱言「離婚是兩人之間的悲劇」，但在這個悲劇中妥協、找到生活下去的方式才是更為重要。
(中時電子報)
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