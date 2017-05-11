劉毅公開信再挺陳星 稱長期性侵才叫狼師
英文補教名師劉毅力挺陳星（陳興）到底，繼日前表示陳絕不是狼師，「就跟馬英九一樣正直」之後，昨傳出劉毅寫給補習班同仁一封公開信，表示為了朋友一定要仗義執言，置生死於度外，更稱長期的性侵犯，才能稱為狼師。
昨網路開始流傳一封《劉毅寫給同仁的一封信》，網友表示截自劉毅妻子張天芝臉書。該信最後署名日期是「2017年5月12日」，據了解該信尚未發出，但張天芝對丈夫信中內容深感認同，因此率先披露，不過該文目前已刪除。
以下為《劉毅寫給同仁的一封信》全文
親愛的同仁：
今天在電視上看到你們，為了捍衛「劉毅英文」同學讀書的權益，大家自動自發，阻擋媒體的干擾，所發揮的團隊精神，令我感動萬分，不知道如何報答才好。「劉毅英文」同學有你們真幸福。全國都看到了，你們是了不起的一群！
我為什麼要挺陳興老師
當你看到一個路人有難，你一定會協助他。當你看到你的朋友受到了不白之冤，你是不是要挺身而出，協助他？這是做人的基本原則，也是你的機會，助人為快樂之本阿！這種快樂是金錢買不到的。諺語說：A friend in need is a friend indeed.(患難見真情。)希望你們和老師一樣，為了朋友，一定要仗義直言，置生死於度外。那麼多人受到媒體的影響，把陳興老師當作「狼師」，所謂「狼師」就是長期的性侵犯，這種未經證實的指控太嚴重了！我把握機會，第一個時間站出來，我引以為榮。(I take pride in myself.)做朋友，就要讓人覺得你可靠。(Be reliable.)
網友們對於劉毅的公開信不表認同，有人說「腥腥相惜」、「原來臨時性侵犯不算狼師」；有人表示「翻譯:長期的才叫狼師啦 2個月的不算」，也有網友認為「想挺朋友可以理解，但也不用出來昭告世人自己坦」。
(中時電子報)
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