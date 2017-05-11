樂基兒飄濃濃孕味 自曝「不排斥當未婚媽」

樂基兒近日身材略顯福態，被推測懷有身孕。(圖/本報系資料照)

香港「四大天王」之一的黎明前妻樂基兒，五年前結束4年婚姻關係，目前與圈外男友Ian熱戀2年，打得火熱的兩人先是被傳出已秘婚，此外樂基兒近期體態略顯「福氣」，也被推測是否已懷有身孕?

樂基兒現身香港銅鑼灣出席啤酒活動，未料竟不見昔日火辣的魔鬼身材，反而是略顯福態，甚至還有微微隆起的小腹，孕味十足的她也被推測是否已懷有愛的結晶，對此她則藉著飲酒來駁斥，「如果懷孕就不會喝，有好消息一定會跟大家說」，此外也坦言與男友討論過生育話題，不過目前暫未有「做人打算」，但是卻語出驚人透露「不排斥當未婚媽媽」，再度引起網友熱議。

(中時電子報)