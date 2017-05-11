林全：新反毒策略4年為期 1個月內提行動綱領

行政院長林全。（資料照／方濬哲攝）

行政院長林全今（11）日上午在行政院院會聽取「新世代反毒策略」報告後裁示，政府新反毒策略以4年為期，阻絕毒品製毒原料於境外、強力查緝製造販賣運輸毒品、降低新生吸毒人口、減少吸食者衍生其他罪行、減少吸食者健康受損。

林全指示法務部於1個月內彙整防毒、拒毒、緝毒、戒毒四大區塊分工等各項具體措施，提出反毒策略行動綱領，並與社會進行溝通、集思廣益後，將整個綱領完備化，報行政院核定。

他說，未來綱領計畫的執行，各區塊主責機關應於行政院毒品防制會報召開時提出具體成果，並就相關策略進行滾動式檢討與修正。

林全表示，此次所提反毒新策略所需經費，請各機關先行盤點，今年經費不足處，循程序報院申請動支第二預備金。107年度及往後所需經費預算，請各部會納入未來預算籌編，行政院將請主計總處給予最大的支持與調配，充實各項工作所需經費。另相關部會因新增的工作事項，而有人力不足問題，也請循程序報行政院，由人事行政總處協助辦理。

他說，毒品防制攸關社會安全與國家發展，是一場需要中央與地方、政府與民間齊心協力，全力出擊的關鍵戰役。呼籲各級政府、社會各界，一起向毒品宣戰，讓下一代真正遠離毒品危害。

林全表示，儘管政府多年來在反毒工作上投注相當大的努力，但毒品問題仍是社會普遍關心的問題，並認為在毒品控制方面仍有努力空間，特別是面對當前新興毒品泛濫、吸毒年齡層下降，以及毒品入侵校園等現象，仍有蔓延趨勢，政府應以歸零思考的方式，重新檢討整體反毒工作。

他說，經過部會的密集研議，提出此一有別於以往的新世代反毒策略，以「人」為中心追緝毒品源頭、以「量」為目標消弭毒品存在，有別於以往以「量」被動式查緝，並據以提出多項新作法，包括：

（一） 以科技化策略整合各項資料，呈現毒品網絡圖像，向上溯源打擊毒梟，使毒品徹底斷根。

（二） 添購新設備提升檢驗新興混合型毒品的能量。

（三） 建制北中南東四個整合性毒藥癮醫療示範中心，強化國家整體醫療及毒藥癮處遇作法。

（四） 採取一人一案方式，強化染毒者的戒毒專案輔導及轉介追蹤等連續性工作。

（五） 就現行刑法上有關販毒刑度進行檢視，其中有關必要部分，予以提高販毒刑度修法的方式處理。

林全今天上午親自出席行政院院會後記者會，說明政府新反毒策略。行政院發言人徐國勇、法務部長邱太三、內政部長葉俊榮、教育部次長蔡清華、衛福部次長蔡森田共同出席。

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(中時)