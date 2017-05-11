訴求公投法補正 林義雄展開禁食5小時

林義雄為公投法補正加入禁食靜坐行動。（曾薏蘋攝）

民進黨前主席林義雄為公投法補正，今天加入「人民作主教育基金會」預計禁食、靜坐5小時，人民作主基金會執行長劉明新表示，第一個目標是補正公投法，希望能在520前完成。不過蔡英文總統昨天把期限設在年底，是否將繼續絕食？劉明新強調，會商議第二階段的行動。

人民作主基金會在民進黨中央前廣場靜坐、禁食進入最後一天（第16天），林義雄今天上午9時40分抵達，並未受訪就加入行動，預計下午2時30分結束，基金會將並由志工代表唸第一階段行動結束聲明。

林義雄加入後不發一語，只有跟著唱歌、喊口號，並聆聽「人民作主志工行動公約」。劉明新致詞時表示，大家在這裡以非常堅定的意志、精神，來向有權力的人講，「你的權力是人民賜給你的，你要慎重使用。當你有權力時，絕對不能做一些違反民主原理原則的事情」。

劉明新說，他很高興有這麼多志工來參與最後一天的活動，用自己的精神、意志及非武力抗爭方式，「向有權力的人說，人民總有一天會把公投法的權力收回來，不容許你們在那裡推託、應付及敷衍」。

人民作主基金會這次的行動，第一個目標是補正公投法盼能在520前完成，第二是修訂選罷法，最後目標是修訂憲法。然而蔡總統昨天中常會對公投法指示的期程是定在年底前，與基金會有落差，民進黨今天派出副秘書長卓榮泰前往致意。

卓榮泰說，黨主席蔡英文非常清楚表示，若這個會期來不及，包括公投法等許多重大相關民主重大法案，要在今年年底努力目標，今天也看到主席及同志深刻體認集體一致性，有節奏感的作法，才能在最短時間內達到目的，他們對此深具信心。希望這個會期國會能順利運作，無論是現在熱烈討論的法案、公投法補正等案，只要國民黨及各政黨通力合作，一定會成功。

外傳蔡英文昨天利用中常會回應公投法，是黨政核心經會商後，體認必須給林義雄明確答案，且美方對目前立院待審的公投法修正案版本，並無特別意見等評估，因此做出宣示。卓榮泰對此沒有回應。

劉明新說，他們訴求一直沒有變，520通過公投法，希望執政黨有心通過就是要盡快，他知道大家各有想法，基金會立場是要趕緊通過公投法，這樣才能培養人民的氣質，將來才可以讓很多公共事務直接以民權方式解決。

劉明新說，大部分民代在競選期間，都有簽過這樣的保證書、同意書，就是在當立委後一定推動公投法補正，幾乎沒有人可以反對，因為這是時代潮流。

被問到距離520剩下9天，若蔡總統決定還是在年底之前，是否會延長禁食？劉明新表示，工作小組會商議，第一階段完成後，接下來要做什麼還在商議中，因為包括政黨、執政者的考量，站在社運團體推動台灣深化民主立場，當然希望520前能通過，只要一次或兩次院會，召開協商逕付二讀，法案很快會通過。

(中時)