大逆轉！員警開槍打死竊嫌 檢方三度偵查今起訴
萬華警分局員警張景義，2013年因黎姓竊嫌駕車先在中和拒警攔檢並衝撞逃逸，最後將車開進西門町衝上人行道，見情況危急，乃朝車輛連開2槍，其中一發子彈打中黎男腹部造成死亡，家屬控警業務過失致死，案經北檢2度不起訴後，高檢署發回北檢續查，北檢第3度偵查期間，曾邀家屬及張員進行修復式司法，但未達和解共識。台北地檢署認為張員當時開槍確實執法過當，今依業務過失致死罪嫌起訴張員。
檢方調查，2013年8月黎男開車經過新北市中和一分局南勢角派出所在華興街232巷口設立攔檢站時，拒絕接受警方盤查，並衝撞員警逃逸，他駕車一路從中和循著水源快速道路竄逃到台北市西門町，由於，當天是中國七夕情人節，西門町人潮眾多，黎男為了躲避追捕，竟不顧旁人生命安危將車開上人行道並衝撞員警。
當時加入攔截圍捕的萬華分局員警張景義見情況危及，即掏槍朝黎所開車輛連開2槍，阻止他傷及無辜民眾，不料，一發子彈穿過副駕駛座射中他腹部，黎男送醫急救後不治死亡，家屬向張員求償70萬遭拒後，向北檢控告張員業務過失致死。
檢察官在2014、2015年調查後認為，黎男是拒捕在先，張員是在為避免遭衝撞的急迫情況下才開槍，並沒有違反警察「警械使用條例」規定，係屬正當防衛而2度不起訴。
但黎男家屬不服，聲請再議，高檢署再度發回北檢續行偵查後，雖然檢察官曾找雙方協商修復式司法，想取得雙方和解意願，但最終不成立，北檢今起訴張員。
(中時)
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