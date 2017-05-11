國際提琴大賽台灣獲獎第一人林品任 驚傳大陸車禍
波蘭維尼奧夫斯基國際小提琴大賽（Wieniawski International Violin Competition）台灣獲獎第一人小提琴新秀林品任驚傳在中國大陸高速公路上出車禍，目前住院治療中，五月十二號在長沙舉行的音樂會將會找其他音樂家代打。消息傳出震驚音樂圈，許多粉絲跟師長、友人都希望他早日康復。
林品任1991年出生於美國，2008年考取美國柯蒂斯音樂學院，師事亞倫‧羅桑。2013年起就讀於美國茱莉亞音樂學院，現攻讀博士。林品任曾拿到2011年紐西蘭麥可希爾國際小提琴大賽銀牌得主，2013年日本仙台國際音樂大賽冠軍得主，2015年姚阿幸國際小提琴大賽第3名得主，琴音溫暖，深具音樂性。
林品任父親林嘉彥表示，林品任目前住在山東醫院，獲得很好的照顧。他非常感謝中國大陸各單位的協助，車禍發生於上周六，林品任所坐的車子發生車禍，林品任在車上正在睡覺，因而沒有辦法預防。
由於傷到部分脊椎，林品任正在住院觀察中，神智清醒，家屬也正在與醫院及台灣的醫院醫生做多方會診，決定下一步診療過程。也期待外界給予集氣祝福。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。