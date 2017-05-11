國際提琴大賽台灣獲獎第一人林品任 驚傳大陸車禍

我國小提琴新秀林品任驚傳在大陸發生車禍，目前住院治療中。(本報資料照)

波蘭維尼奧夫斯基國際小提琴大賽（Wieniawski International Violin Competition）台灣獲獎第一人小提琴新秀林品任驚傳在中國大陸高速公路上出車禍，目前住院治療中，五月十二號在長沙舉行的音樂會將會找其他音樂家代打。消息傳出震驚音樂圈，許多粉絲跟師長、友人都希望他早日康復。

林品任1991年出生於美國，2008年考取美國柯蒂斯音樂學院，師事亞倫‧羅桑。2013年起就讀於美國茱莉亞音樂學院，現攻讀博士。林品任曾拿到2011年紐西蘭麥可希爾國際小提琴大賽銀牌得主，2013年日本仙台國際音樂大賽冠軍得主，2015年姚阿幸國際小提琴大賽第3名得主，琴音溫暖，深具音樂性。

林品任父親林嘉彥表示，林品任目前住在山東醫院，獲得很好的照顧。他非常感謝中國大陸各單位的協助，車禍發生於上周六，林品任所坐的車子發生車禍，林品任在車上正在睡覺，因而沒有辦法預防。

由於傷到部分脊椎，林品任正在住院觀察中，神智清醒，家屬也正在與醫院及台灣的醫院醫生做多方會診，決定下一步診療過程。也期待外界給予集氣祝福。

(中時)