奇美博物館「好客」 外地客免預約
為了歡迎所有來台南玩的好朋友，奇美博物館拿出好客精神，即日起至6月30日特別祭出「台南好客免預約」方案，只要您是從外地來台南的遊客，到訪奇美博物館一律免預約、直接購票入館參觀！
到奇美博物館一遊，以往必須事先預約，為了呼應台南市政府觀光旅遊局「五月來台南住2晚‧第2晚免費」活動，奇美博物館也向外地客招手，民眾只要憑任何今年5、6月來台南的住宿、交通證明等紙本文件或電子收據，就可直接購票參觀奇美博物館，無須事前預約，歡迎外地遊客多多利用機會，不必擔心因為預約問題而無法入館了。
除了發揮好客精神，歡慶母親節，館方也邀請孕媽咪帶著肚子裡的小寶貝，一起來館享受藝文洗禮，即日起至5月31日，推出「幸福好孕－孕媽參觀免預約」，凡懷孕中的女性憑「媽媽手冊」享常設展購票150元優惠價，還可換取祝福禮乙份（限量300份、送完為止）。
而且，好康不僅限於孕媽咪，隨行親友同享常設展「免預約、直接購票」服務，上述活動詳情請上奇美博物館官網查詢。
(中時)
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