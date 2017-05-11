核一廠降載運轉事件 民團告李世光謝曉星

核一廠降載運轉事件，民團告李世光、謝曉星。(陳志賢攝)

綠色消費者基金會祕書長方儉，質疑核一廠是否降載運轉coast down，經濟部及原能會說法不同，今天上午赴台北地檢署控告經濟部長李世光、原能會主委謝曉星涉嫌偽造文書，呼籲檢方查清楚，到底誰說謊？

方儉說，他4日致函總統府、行政院信箱，陳情：「請立即中止核一廠的降載運轉coast down，以免重演車諾比核災」，後來9日收到經濟部回函指出，核一廠2號機並未coast down，但與原能會8日會議說法不同，他認為李世光、謝曉星有人說謊，請求檢方查明。

(中時)