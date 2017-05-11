高市傳凶殺案 弟弟不滿胞兄欠債持刀砍殺
高市前鎮區58歲周姓男子，不滿哥哥欠債不還，今早近6點，兩人在住家爭執，弟弟一時氣憤，持刀砍殺哥哥，造成他頭、手、背部受傷，年邁的周母見兩兄弟口角，上前欲化解衝突，卻不慎跌落在地，受到輕傷，警方獲報登門逮補，全案依殺人未遂移送法辦。
警方表示，周嫌有毒品前科，出獄7年來，以打零工維持生計，但日前他出車禍，沒能工作，頓時失去經濟來源。他想起跟哥哥6年前欠他一筆5萬元債務迄今未還，為了討生活，他多次向哥哥討債未果，遲遲要不到錢。
今早5點多，兩兄弟在前鎮區鎮東一街住家談判，弟弟要求開計程車的哥哥趕緊還債，但哥哥態度強硬不願給錢，周嫌聽了相當火大，隨手拿起一旁削柴用的刀子，直接往哥哥身上猛刺，周母聽聞爭吵聲出來勸架，無端遭到推擠跌落在地。
隨後哥哥趁機打電話報警，弟弟冷靜呆坐在客廳，拿衛生紙擦拭手上血跡；哥哥送醫後頭部2處共縫7針、背部3處共10針、右手虎口需開刀治療，另周母因勸架跌倒，手部輕微瘀青。
警方強調，整起事件純屬金錢糾紛，而非弟弟為了吸毒討錢不成而造成「毆母砍兄」。其實，周嫌毒品案出獄後，長期接受尿液篩檢，皆呈現陰性反應，應該不會再回頭吸毒。另外警方將派員協助周家申請保護令。
(中時)
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