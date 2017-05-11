台彩宣布端午節加碼3.34億元
歡慶端午佳節，台灣彩券今宣布端午節總加碼金額為3.34億元，預估期間可增加11.2億元的銷售效果。
加碼活動首先登場的是大樂透，沿用今年春節廣受好評的創新加碼方式，於5月23日、26日各加開10個號碼，對中6個即為中獎，每組獎金50萬元，活動期間共提供300組端午包粽獎，若獎金沒有全部送出，活動將延到最後6月16日為止，大樂透加碼金額共1.5億元。
此外，深受彩迷喜歡的「今彩539」以及5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」，自5月30日至6月12日同步加碼2周，總計端午加碼金額為3.34億元，彩迷不僅可以買彩券、做公益，還有讓自己「粽」端午獎金的機會。
台灣彩券總經理黃志宜表示，今晚威力彩頭獎已經上看5億元了，千萬不要錯過購買機會，而明晚開獎的大樂透頭獎也累積到2億元，還可順便帶張周六開獎、頭獎3.3億元的大福彩，彩迷除了買端午加碼的電腦型彩券外，千萬不要錯過接近億萬富翁的機會。
(中時)
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