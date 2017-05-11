改造槍藏精品袋 女嫌：那是黃金不准搜
黃金變手槍？30歲賴姓男子與33歲謝姓妻子涉嫌持有槍毒，永和警分局獲報會同海山警分局前往2人租屋處查緝，當場查獲大批毒品，警方在謝女車上發現一包物品，謝女佯稱「那是黃金不准搜索！」警方打開一看竟是2把改造手槍及16顆子彈，謝女當場裝傻大喊「我的黃金呢？怎麼變成槍！」
警方調查，謝女曾是某科技公司年薪破百萬的業務經理，去年因父親的公司倒閉負債上千萬元，加上胞兄罹癌，為協助還債導致壓力過大病倒辭職，染上毒癮後結識有毒品前科的30歲賴姓男子，去年底閃電結婚後，竟開始擁槍自重販毒。
警方10日上午前往埋伏，待2嫌準備出門時持搜索票上前逮人，在家中搜出安非他命57.1公克、一粒眠10.5公克、搖頭丸70.7公克、毒咖啡包71公克等毒品。
警方前往謝女車上搜索，在車內發現一包物品，謝女謊稱「那是黃金不准搜索！」警方打開一看竟是2把改造手槍及16顆子彈，她當場大喊「我的黃金呢？怎麼變成槍！」警員當場啼笑皆非，痛斥她「不要再騙了！」
謝女護夫心切，當場坦承所有毒品、槍枝都是自己所有。警方將2人帶回偵訊，謝女又改口辯稱，「槍枝是丈夫住在三重的朋友寄放！」兩嫌矢口否認販毒，警訊後依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例將兩嫌移送地檢署偵辦。
(中時)
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