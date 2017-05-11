中市抗空汙 4月PM2.5較同期大幅降低
台中市政府跨局處成立「台中市空氣汙染減量工作小組」，從空汙固定、移動和逸散源三方著手，推動86項PM2.5減量行動方案，持續對抗空汙，環保局今（11）日公布，今年4月台中市環保署測站細懸浮微粒(PM2.5)平均為25.8微克/立方公尺，相較去年4月同期32.0微克/立方公尺，降低6.2微克/立方公尺，降幅19.3%，展現空汙治理成效。
環保局長白智榮表示，PM2.5小於2.5微米，濃度愈低代表空氣品質愈好，台中市104年起跨局處成立「台中市空氣汙染減量工作小組」，制訂及執行各種空氣汙染減量措施，除要求市府各局處需提出具體可行的PM2.5減量行動方案，也從固定、移動和逸散源三方著手管制，針對空汙管制加強力道。
固定源管制方面，台中市於104年全國首創補助工廠業者將燃油鍋爐改成燃氣鍋爐，目前已有17間業者完成改裝，每年可減少2.36公噸PM2.5；此外，市府也已完成《台中市鍋爐空氣汙染物排放標準》（草案），正送環保署核示中，將要求鍋爐業者逐步使用天然氣作為燃料。
此外，移動源管制方面，市府持續藉由大貨車加裝濾煙器、補助公車業者購置電動公車、柴油車聯合稽查、淘汰二行程機車及新購電動二輪車提供加碼補助等措施，降低汙染排放；逸散源管制方面，則輔導餐飲業者加裝防制設備、推動各種措施降低紙錢燃燒、輔導農民種植綠肥景觀作物取代露天燃燒，降低空汙時節的空氣汙染負荷。
環保局指出，統計今年4月，台中市環保署測站細懸浮微粒(PM2.5)平均為25.8微克/立方公尺，相較去年同期32.0微克/立方公尺，大幅降低6.2微克/立方公尺，降幅達19.3%，展現空汙治理成效。
(中時)
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