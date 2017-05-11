林全：徹底清出黑數 即刻展開為期1年半強力緝毒

行政院長林全今（11）日上午在行政院院會聽取「新世代反毒策略」報告後裁示，緝毒徹底清出黑數，請台灣高檢署統籌檢、警、調、海巡、憲兵、關務等六大體系，即刻展開為期1年半的強力緝毒工作，充份掌握黑數。

林全說，「短期內相關數據會有升高，但也惟有如此，才能真正掌握毒品製造、販售及販毒人口等資料，才能對症下藥。」

為貫徹執行政府新反毒策略，林全要求相關部會確實配合辦理，包括在防毒方面，請衛福部食藥署統籌，會同經濟部工業局、財政部關務署、海巡署等，強化原料藥及先驅化學品工業原料的流向管理與監控，有效阻斷毒梟製毒原料來源，同時強化新興毒品檢驗機制，讓政府與民間的檢驗機構，能在短期內完成擴充必要儀器設備、檢驗項目與量能，即時檢驗出新興毒品，發揮示警功效。

林全指示，在拒毒工作方面，請教育部連結內政部警政系統及地方政府，全力清查校園毒品黑數，鼓勵各級學校找出吸毒學生，建立完善通報機制，並結合家長、社政、醫療等支援體系，提供學生必要、妥適的輔導，讓他脫離毒品危害。同時要求各級學校與轄區派出所合作，建立校園周邊熱點巡邏網，阻絕青少年學生碰觸毒品的機會。

在緝毒方面，林全要求各機關應依照法務部所規劃的各項緝毒策略，積極強化情資整合與運用，揚棄本位主義、發揮團隊合作，將毒品阻絕於境外的工作做好。

林全說，請內政部轉達第一線基層員警，販毒是毒害之源，務必以此作為強力掃蕩、全力打擊的標的；未來在查緝獎勵機制方面，也將配合調整，從過去側重「量」的獎勵，改以「人」、「量」並重的獎勵制度，達成斷根溯源的目標。

在戒毒方面，林全表示，應視吸毒者的成癮狀況，結合法律的拘束力，引進醫療資源，給予適切的戒治、輔導與管制措施。由於這部分過去所做的有限，請衛福部就所提相關策略，會同相關機關從戒治專業人力補充、設施提升、組織等面向，擬具執行計畫、落實執行，提升毒品戒治能量。

林全指示，在法律修正方面，請法務部儘速會商相關機關研擬修正草案報院，並列為請立法院優先審議法案，希望在下會期做到。至於需要司法院協助配合事項，也請法務部洽請司法院協助辦理。

林全今天上午親自出席行政院院會後記者會，說明政府新反毒策略。行政院發言人徐國勇、法務部長邱太三、內政部長葉俊榮、教育部次長蔡清華、衛福部次長蔡森田共同出席。

(中時)