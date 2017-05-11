股價崩跌25％ Snapchat單日蒸發728億
據彭博社（Bloomberg）報導，以快速分享相片與影片軟體著名的新創科技公司Snapchat，在經歷風光的掛牌上市後，財報和前景趨勢卻一直不被外界看好，在公佈上市後首季業績後，昨日盤後暴跌近25%，讓擁有公司生殺大權的兩位共同創辦人伊萬·斯皮格（Evan Spiegel）和巴比墨菲（Bobby Murphy），兩人身家資產瞬間蒸發24億美元（約728.4億台幣），也讓股價從27美元（約819.5台幣）的高點重新殺回上市的價格，目前收在17.68美元（約536.6台幣）。
擁有至少1.5億用戶， Snapchat是一款圖像分享軟體，是由2名史丹佛大學（Stanford University）學生伊萬·斯皮格和巴比·墨菲共同研發創造而成，功能與亞洲流行的Instagram極為相似，用戶能透過拍照、錄製影片等方式與好友分享自己的狀態，並提供「限時動態」，讓圖片不會長久留下「痕跡」。創辦人伊萬·斯皮格更因為與超模米蘭達可兒（Miranda Kerr）相戀，讓他也成為娛樂八卦的追逐焦點之一。
雖然財報中顯示，Snapchat全球用戶量季增長800萬戶，但是在Instagram和FB Message的緊逼夾殺下，卻始終無法超越對手在全球用戶的影響力。面對Instagram的7億活躍用戶，和快速變化的新增功能，恐怕對Snapchat來說，如何在極為相似和重疊的軟體廝殺中生存下來，並盡早轉虧為盈，可能才是現階段最重要的任務。
(中時電子報)
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