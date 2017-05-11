鐮刀求復合又菜刀殺妻 男子遭起訴

34歲黃姓男子，3年前游姓女友提分手，在七夕情人節帶鐮刀上門要求復合奏效，隔年因游女懷孕而結婚，但婚後又因照顧5個大月女兒起爭執，黃男衝到廚房持菜刀要脅殺妻，黃母出面阻擋拉住兒子，黃男還搥破房門玻璃才嚥下怒氣，兩人去年2月協調離婚，游女提告，台中地院依恐嚇罪判4月徒刑。

判決書指出，黃男和游女還在交往中，游女發現黃男情緒控制不佳提議分手，2014年8月3日、農曆七夕情人節當天凌晨3時許，黃男帶鐮刀一把到游女住處要求復合，游女拒絕後，黃男情緒失控，一手持鐮刀，一手將游女壓制在客廳椅子作勢砍人，游母聽到女兒呼救聲察看，黃男才收手離開。

相隔一段時日後，游女因心軟與黃男往來，後又懷孕於2015年8月產下一女，做完月子後就完成婚禮，婚後住在霧峰區黃男住處。

但結婚不到半年，兩人又為照顧幼女起爭執，為了女兒哭鬧時要不要抱她而吵不停，黃男竟又衝去廚房拿菜刀，作勢要殺妻；黃母聽到吵鬧聲，出面勸阻搶下菜刀，但黃男仍怒氣難消，徒手打破房門玻璃，其他家人也圍過來勸阻，黃男才平息。

游女再也受不了丈夫火爆性格，嚇得當晚帶女兒回彰化娘家，並決定離婚及提告，兩人於去年2月調解離婚。台中地院依恐嚇罪判黃男4月徒刑。

(中時)