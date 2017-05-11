林錫耀張景森親溝通 綠盼前瞻下午審查解套
立法院經濟聯席委員會今再度排審《前瞻基礎建設特別條例》草案，藍綠僵持不下，逐條審查只到第一條就「卡關」，藍綠黨鞭即旋即展開協調。黨團總召柯建銘說，民進黨已釋出非常大善意，關於一切原則調整，包括加入監督機制、新增項目，都是可談範圍，相關修正條文亦送給國民黨團，盼雙方下午可以好好談。
行政院副院長林錫耀及政務委員張景森亦親赴民進黨團溝通，說明前瞻計畫預算編列方式；林錫耀會後表示，雖然是特別預算是8年、經費總額上限是8900億元，但未來預算是以兩年為期、分期編列，並且須送立法院審議。
林錫耀強調，行政院長也會依照立法院內規預算及計畫，絕對不是說一次就編列8年，或是沒有檢討機會、跨越總統任期等情事，這些都是誤解。
被問及是否有與國民黨團溝通，林錫耀則否認此事，並表示他不在朝野黨團溝通現場，只是向黨團說明未來預算編列原則；談及藍營杯葛，林只簡短表示，「這對國家未來發展其實是不好的。」
柯建銘強調，大家很清楚今天會戰到午夜，最重要的是朝野好好坐下來談，只要有道理的，民進黨團都會接受，而不是光口號式、無理性的杯葛，這樣無法解決問題，現在臨界點，朝野就應共同決定、冷靜面對。但他也說，如果國民黨不答應、無法談得話，民進黨團會有其立場跟相關作為。
(中時)
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