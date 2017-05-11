便利通勤族 新北公車全面加裝驗票機
你有等著刷卡下車，跟其他人一起塞在公車前端的經驗嗎？新北市交通局去年底要求各家公車業者在後門加裝1台驗票機，預計今年6月1日起陸續加裝，最晚8月底前就能全數設置完成，讓民眾更方便上、下車，也能減少公車靠站時間。
交通局表示，以往公車業者因收票及查驗優待票等考量，只將驗票機放在車廂前段，民眾常為刷卡下車而選擇站在公車前半段，卻也導致其他民眾上車困難。
先前已在台北客運的橘2及橘5公車試辦後門加裝驗票機，台北客運表示，不僅沒有原本擔心的逃票問題，還因為便利性提高，讓民眾更願意搭乘，營收增加1成。
此外，行車時間也因多設置驗票機而縮短，以橘5為例，原本單趟要110分鐘，現也可減少約10分鐘。
(中時)
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