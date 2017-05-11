辯師生戀 賴清德與議員爆發激烈口角

台南市議員王家貞今天在議會，與市長賴清德爆發激烈口角。（黃文博攝）

台南市議員今天進行總質詢時，國民黨議員王家貞在議會，針對女作家林奕含案提出總質詢，但她拿出行政院長林全及政務委員林萬億的人像看板，因這2人也都是有師生戀的情節，並反問社會局2人是不是狼師？引起台南市長賴清德不滿，他當場動怒痛批王家貞「可恥！」、「為加害者開脫！」，兩人在議場爆發激烈口角，王家貞也回批「你才可恥！」，兩人一來一往，互罵可恥。

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