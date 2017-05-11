教育部長潘文忠：兩周內重新清查補習班人員名冊

教育部長潘文忠11日出席立法院教育及文化委員會，會前受訪表示，將會 同各單位建立違反性侵害、性騷擾防治人員的資料庫，並在原有的「全國不適任教育人員」查詢 系統中，增加補習班專區，此外，也請各地方政府教育局處在兩周內，重新清查各補習班人員名 冊。（劉宗龍攝）

教育部長潘文忠11日出席立法院教育及文化委員會，會前受訪表示，將會 同各單位建立違反性侵害、性騷擾防治人員的資料庫，並在原有的「全國不適任教育人員」查詢 系統中，增加補習班專區，此外，也請各地方政府教育局處在兩周內，重新清查各補習班人員名 冊。（劉宗龍攝）

教育部長潘文忠11日出席立法院教育及文化委員會，會前受訪表示，將會 同各單位建立違反性侵害、性騷擾防治人員的資料庫，並在原有的「全國不適任教育人員」查詢 系統中，增加補習班專區，此外，也請各地方政府教育局處在兩周內，重新清查各補習班人員名 冊。（劉宗龍攝）

教育部長潘文忠11日出席立法院教育及文化委員會，會前受訪表示，將會同各單位建立違反性侵害、性騷擾防治人員的資料庫，並在原有的「全國不適任教育人員」查詢系統中，增加補習班專區，此外，也請各地方政府教育局處在兩周內，重新清查各補習班人員名冊。

(中時)