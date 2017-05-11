5月11日中視午間新聞速速報
《不孝子要錢不成 持刀打母砍兄》
今天早上六點多,高雄一名剛出獄的男子，不找工作,缺錢花用就跟哥哥要錢,遭到拒絕，竟然拿水果刀，往哥哥身上猛刺，還打媽媽，哥哥送醫、母親痛罵嫌犯不孝子
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《川普炒了FBI局長 水門案重演?》
美國總統川普九號傍晚突然開除聯邦調查局（ＦＢＩ）局長柯米。不過，柯米正負責調查川普的助理去年大選時是否違法和俄羅斯合謀，川普開除他立刻被批評是政治干預辦案。
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《滯留鋒南北徘徊 梅雨季要來了》
今天各地高溫超過31℃，大台北盆地、中南部甚至達到33、34℃。但是午後中南部山區、北部和東北部受熱力作用影響，降雨機率提高。不過週六還有母親節，受到鋒面通過影響，天氣轉為不穩定，降雨時間拉長且雨勢不小，母親節下半天才會趨緩。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
關鍵字：川普
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