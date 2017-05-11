自己的商店自己經營 美和科大開設校內實習商店

美和科技大學成立學生實習商店，除了一般商品，也販售各系所研發產品、創新育成中心合作廠商商品，及在地小農農特產品。（潘建志攝）

有別於其他學校直接讓超商進駐校園，美和科技大學成立學生實習商店，從商品鋪貨、進出貨物、成本管控等，都由學生自主經營，並結合發展電子商務及創意行銷，讓學生運用所學，增加職場經驗，同時協助在地小農及合作廠商行銷產品。

實習商店是由企業管理系、資訊管理系及文化創意系學生共同籌備，仿效便利商店的經營模式，販售冷飲、冰棒、茶葉蛋、包子饅頭等，也有影印等服務，並利用POS系統管理商品及收付帳款，以條碼掃瞄結帳列印發票。

除了一般商品，商店內也販售各系所研發產品、創新育成中心合作廠商商品，及在地小農農特產品，協助學校及在地產業。除了實體商店，同時結合電子商城，學生及內埔居民能在線上訂購，再到學校取貨，非常方便。

校長陳景川說，許多學校都是由超商直接進駐，學生只能打工，學習效果有限。實習商店讓學生學習完整的商店營運，增加職場經驗，學生除了工讀金外，商店有盈餘還能分紅，賺取自己的學雜費。

學生呂奇鴻說，學校設立商店後，對學生更加方便，不用外出就能到此來買日常用品及覓食。山東英才學院的交換學生于召萃，已到美和半個學期，她說，台灣的教學方法較重視實踐，對於未來就業很有幫助。

(中時)