林全宣示反毒決心 強調經費無上限

行政長林全今親自主持院會後記者會宣示反毒決心。（王英豪攝）

行政長林全（左三）今親自主持院會後記者會宣示反毒決心。（王英豪攝）

反毒治安被蔡政府列為五大社會安定計畫之中重要一環，行政長林全今親自主持院會後記者會宣示反毒決心，他請機關先盤點經費，若不足，將動用第二預備金。

林全說，政府每年反毒經費約12億元，明年起將倍增，平均每年25億，預計以4年為期，投注100億元經費強力反毒，「反毒經費無上限，該花的沒有限額！」

(中時)