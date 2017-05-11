成為南丁格爾！大仁科大護師節加冠典禮
溫馨五月除了母親節，也有國際護師節，屏東大仁科技大學10日舉辦母親節系列活動，同時也舉辦護師節慶祝大會暨護理系第26屆加冠典禮，由師長或學長姊為四技二年級學生加冠戴上護士帽，代表正式踏入護理專業領域，未來也將擔負更多責任。
為了紀念護理先驅南丁格爾，她的生日5月12日被訂為國際護師節。大仁科大護理系每年都會舉辦慶祝大會，這屆的主題是「護理引領發聲－邁向永續發展目標」，強調護理組織要發聲以掌握國際醫療保健趨勢，希望能永續經營發展。
活動高潮是加冠典禮，由師生或學長姊為學弟妹戴上護士帽，對加冠生而言是一生的重要大事。今年加冠典禮也特別邀請10名傑出校友返校參與，並獻上祝福與勉勵。王姓學生戴上護士帽後說，感覺責任變重了，未來會在護理的路上更加努力。
學校也同時舉辦母親節系列活動，其中「愛要即時」活動，邀請同學上台打電話給媽媽說聲「我愛您」，同時也告訴母親您辛苦了，把自己的心意讓母親知道。學校也希望利用母親節營造安全、溫馨的學習環境，現場也有反詐騙、反毒品、交通安全、愛滋、菸害、親子關係等活動，希望孩子不要讓媽媽擔心。
(中時)
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