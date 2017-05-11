員警緝毒遭車撞一度昏迷 毒販殺人未遂被起訴

台中市警五分局偵查佐陳志成，今年3月10日凌晨據報前往查緝毒品案件，張姓毒販遭攔截仍拒絕開車門，開車加速衝撞陳員，陳頭部撞擊傷重當場昏迷，送醫急救後一度病危，之後才恢復意識。台中地檢署偵結，依殺人未遂、販毒未遂等罪嫌起訴張男。

起訴書指出，張男於3月9日晚間10時許，以暱稱「櫻井莉亞」透過微信聯繫買家毒品交易，當晚帶K他命、搖頭丸、毒咖啡包等毒品，到約定地點北屯區遼陽五街、遼陽北一街交易。

相隔2小時，五分局偵查隊獲報，調派二小隊共8名警力到場，發現張男車輛可疑，以偵防車阻擋其去路，多名員警在他車旁大聲喝令「下車！」張男非但不理會，還加速朝陳員撞去，陳員身體受到巨大撞擊力撞擊後被撞飛，頭部重擊著地，當場鮮血直流陷入昏迷，後轉入加護病房，張男趁隙逃逸。

但想逃脫可沒那麼容易，警方循線查出張男涉嫌重大，11日凌晨五分局偵查隊持檢拘票，在崇德路拘提張男到案。

張男坦承，案發當晚是到現場進行毒品交易，遇到員警盤查，才逃跑開車衝撞員警。檢方偵結，依殺人未遂、販毒未遂等罪嫌起訴。

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(中時)