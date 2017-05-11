欠稅4633萬 2線2警又涉廢清法
雲林縣警局祕書科2線2警務員李國恩涉嫌將約2萬2550公噸工程廢棄物，和一般廢棄物傾倒在虎尾北港溪畔的約1公頃農地上，汙染國土，去年遭收押一個多月後被依《廢清法》起訴，但半年來卻不清理，檢方實勘現場，上午要求他到現場提出清理計畫。
李國恩和妻子合開砂石廠，欠稅4633萬元，是國稅追繳的欠稅大戶，2004間也曾觸法被判緩刑3年，不料，去年又遭查獲將高鐵工程等廢棄物違法傾倒在林姓友人無償租借的雲林縣虎尾鎮過溪子段10筆地號土地。
檢察官吳文城上午和縣府環保局廢棄物管理科官員實勘，現場除了堆置廢棄外，也挖了大面積的土坑，已經積水，準備掩埋運來的廢棄物，李國恩也被要求到現場，檢察官要求他把廢棄物清理掉，但他說沒錢。
檢方調查，李國恩涉嫌2015至2016間雇司機等將工程廢棄物倒在該土地上，去年9月1日被查獲，經法官裁定收押至10月20日，當天起訴裁定10萬元交保。李嫌原本矢口否認，後來辯稱係基於友情，才讓認識的包商倒了兩車。
(中時)
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