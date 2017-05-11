黃甘霖賽後不當抗議 今遭禁賽處分

統一獅總教練黃甘霖。（中時資料照 葉姵妤攝）

昨日於斗六球場中信兄弟與統一獅之戰，獅隊總教練黃甘霖於比賽結束後，以腳踢裁判室窗戶並大聲咆哮抗議一事，聯盟認定為不當行為，已違反聯盟規章規定，今提出處分。

聯盟依規章之球團隊職員違規懲罰規定第15條—「球團隊職員對聯盟裁判有言語或行為侮辱者」，處黃甘霖罰款2萬元、並禁賽1場，將於今日位於台南的獅象戰實施。

(中時電子報)