NBA》堅持7人輪替 豪哥恩師回應再惹爭議
隨著奈內提前因傷報銷，身為林書豪昔日恩師的火箭總教練丹托尼，在西區準決賽第5戰堅持只用7人輪替，引發外界不少爭議，問到第6戰是否讓第8人上場？丹托尼的回答竟然是，「我也不知道！畢竟我到現在也毫無頭緒。」
姑且不管這是不是丹托尼的欺敵戰術，但以第5戰來說，丹托尼的單調調度方式，造成火箭4人上場時間突破40分鐘，也在延長賽付出慘痛代價，因為火箭當時除了哈登，其他球員打來都有點疲軟，明顯體能下滑造成表現失常。
「我還沒有針對這個問題想太多，但我會好好考慮的，大家早晚會知道答案，」丹托尼說，「或許是今天，也可能是明天，也可能遙遙無期，我暫時沒有解答。」這樣的回應方式，丹托尼擺明就是想打迷糊仗，不給馬刺任何探聽敵情機會。
就以火箭的板凳陣容來看，其實還有哈瑞爾、德克爾兩名前鋒可用，其中哈瑞爾在例行賽時，經常上場頂替卡培拉、奈內兩名內線球員，沒想到在今年季後賽，哈瑞爾總共只打18分鐘，擺明早已失去丹托尼對他的信任感。
「哈瑞爾有段時間沒打比賽了，我對現在可以上場的球員充滿信心，」丹托尼仍舊樂觀表示，「我們必須繼續找出表現好的方面，且在場上努力表現出來。」火箭12日將回主場與馬刺進行第6戰，輸球就要面臨淘汰結局。
為了迎接這場關鍵戰役，火箭IG也在11日貼出「大鬍子」哈登親筆寫給球迷的信，號召大家請假到場替火箭加油，只是不知道有多少休士頓公司行號的老闆買單，真的願意給員工請半天的假前往豐田中心看球。
(中時電子報)
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