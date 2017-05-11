台南市文化局買一送一 讓你帶媽媽聽《超擊狂想》
2017臺南藝術節本月底即將畫下終章，壓軸登場的「國際經典」系列，周六晚間7時30分，獻上自製音樂節目《超擊狂想》，邀請首度來台的擊樂雙人組合DoubleBeats，以狂放樂章為台南帶來前所未有的熱情周末夜。為慶祝母親節，主辦單位推出「超擊媽媽買一送一專案」，機會難得。
DoubleBeats由中國著名青年擊樂家、2013德國萬寶龍青年音樂家大獎得主范妮以及德國當代擊樂家盧卡斯‧博姆(Lukas Böhm)2012年於柏林成軍，獨特絢麗的演奏方式，讓觀眾為之瘋狂，很快就成為國際上最成功且炙手可熱的打擊樂重奏組合之一。
范妮等2位音樂家應台南藝術節之邀，首度踏上台灣舞台，週三抵台後，立刻感受台灣火辣炎熱氣候，范妮直接點名要品嘗台南的特色小吃剉冰和虱目魚丸，5天行程中，陸續前往台南藝術大學與台南大學舉辦2場大師班，將他們狂放即興兼具音樂性的創作精神，傳遞給更廣大的青年音樂學子及樂迷。
為慶祝母親節，5月13日將於臺南文化中心演藝廳演出的《超擊狂想》，主辦單位首度推出「超擊媽媽買一送一專案」，難得的機會僅此一場，活動只到明天中午12時，歡迎愛好藝文的朋友帶媽媽欣賞音樂會歡慶母親節，購票專案請洽台南市政府文化局06-2981800。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。