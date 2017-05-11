台南市文化局買一送一 讓你帶媽媽聽《超擊狂想》

2017臺南藝術節本月底即將畫下終章，壓軸登場的「國際經典」系列，周六晚間7時30分，獻上自製音樂節目《超擊狂想》，邀請首度來台的擊樂雙人組合DoubleBeats，以狂放樂章為台南帶來前所未有的熱情周末夜。為慶祝母親節，主辦單位推出「超擊媽媽買一送一專案」，機會難得。

DoubleBeats由中國著名青年擊樂家、2013德國萬寶龍青年音樂家大獎得主范妮以及德國當代擊樂家盧卡斯‧博姆(Lukas Böhm)2012年於柏林成軍，獨特絢麗的演奏方式，讓觀眾為之瘋狂，很快就成為國際上最成功且炙手可熱的打擊樂重奏組合之一。

范妮等2位音樂家應台南藝術節之邀，首度踏上台灣舞台，週三抵台後，立刻感受台灣火辣炎熱氣候，范妮直接點名要品嘗台南的特色小吃剉冰和虱目魚丸，5天行程中，陸續前往台南藝術大學與台南大學舉辦2場大師班，將他們狂放即興兼具音樂性的創作精神，傳遞給更廣大的青年音樂學子及樂迷。

為慶祝母親節，5月13日將於臺南文化中心演藝廳演出的《超擊狂想》，主辦單位首度推出「超擊媽媽買一送一專案」，難得的機會僅此一場，活動只到明天中午12時，歡迎愛好藝文的朋友帶媽媽欣賞音樂會歡慶母親節，購票專案請洽台南市政府文化局06-2981800。

(中時)