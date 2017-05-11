胡智為3A登板好投 捕手砸鍋輸球

胡智為在光芒3A持續好表現。(中央社資料照)

光芒3A「水牛」11日對戰印地安人3A「快艇」，水牛先發Jacob Faria極為神勇，前4局就飆了11K，但第5局失控挨了3分砲，兩出局後，教練換上胡智為接替。胡智為上場用3球收拾首位打者，第6局更演出三上三下，總共只用9球就解決4人，而且球隊還將比數追平。

胡智為本來有機會幫助球隊贏球，但是雙方一路打到延長賽第11局，由於投手已經用光，水牛換上前紅雀捕手「堡壘」麥肯利(Michael McKenry)登板，顯然麥肯利不會投球，只投0.1局就被打7分，還投出觸身球。後來水牛隊只好再換上二壘手凱因王(紅雀柯頓王的弟弟)接替投球，才把比賽撐完，水牛這單局就失掉10分，最後以9-13落敗。

胡智為此戰投了1.1局，自責分率略降為3.44，也是連續3度登板無失分。雖然沒有投出三振，但胡智為好球率很高(9球有8球是好球)，打者迫於壓力出棒，全打成飛球出局。

(中時電子報)