孫文學校成洪秀柱競選辦公室 台大初步認定違規
台大政治系教授張亞中租用學校空間成立「孫文學校」，被質疑淪為國民黨主席候選人洪秀柱的競選辦公室，教育部長潘文忠今天表示，「如果屬實，絕不允許」，台大則初步認定張亞中違規，將終止合約，收回辦公室。
教育部今天到立法院教育及文化委員會專案報告「補習班性侵、性騷擾等違法事件頻傳之強化管理措施」，但民進黨立委黃國書質詢張亞中租用台大空間成為洪秀柱競選辦公室，到底可不可以？
黃國書說，現在國民黨正在選黨主席，他派助理前往孫文辦公室觀察發現，裡面有一些人在打電話為洪秀柱拉票，是不折不扣的政治活動，孫文學校已淪為洪秀柱的競選辦公室，教育部應該導正。
潘文忠回應，他對此事件不瞭解，但站在教育部的立場，絕不允許政治組織、團體使用學校空間來從事競選活動。教育部將向台大瞭解，以釐清張亞中是否有違反規定。
事實上，對於外界的指控，張亞中前幾天就以「孫文學校總校長」的身分在臉書發表聲明，指這完全非事實，是日前有團體向孫文學校借用場地聚會，其中或有人電話向朋友私聊並提及投票事，純屬個人行為。
不過，台大主秘林達德表示，經過調查，初步認定認定張亞中違反規定，過幾天最後確認後，將立即終止租約，收回計畫辦公室。他強調，張亞中雖然租用學校空間設立孫文學校沒多久，但台大堅持政黨活動不能進入校園，這個原則不會有任何改變。
(中時)
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