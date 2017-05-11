新店高中學生當一日孫女　陪獨居老人過母親節

新店高中音樂班學生今天當「一日孫女」，提前為95歲曾奶奶歡度母親節。（孟祥傑翻攝）

新店高中音樂班學生、陽光天使幼兒園小朋友今天當「一日孫子」，提前為5名獨居奶奶歡度母親節。（孟祥傑翻攝）

母親節到了，新北市新店高中音樂班學生、陽光天使幼兒園小朋友今天（11日）當起「一日孫女」，替5名獨居老奶奶歡度母親節，彈奏優美音樂、贈送親手製作的康乃馨並切蛋糕，老奶奶們感動地說：「好久沒過母親節了，謝謝你們！」

獨居中和區的95歲曾奶奶，長年患有心臟病及嚴重骨質疏鬆症，半年前110歲老伴高壽離世，讓她頓失重心，心情相當低落，華山基金會得知曾奶奶狀況後，除每天送餐陪她聊天解悶外，也決定幫她過個母親節。

華山基金會今天邀請曾奶奶及另外4名獨居奶奶一起歡度母親節，由陽光天使幼兒園小朋友贈送親手製作的祝福卡片及康乃馨，新店高中音樂班學生現場演奏長笛、小提琴，另安排85歲的李添旺爺爺為奶奶們演唱日本演歌，學生們還為奶奶們切蛋糕，讓5名沒有子孫的奶奶過了一個開心的母親節。

華山基金會新店站長楊雅玲表示，台灣已是高齡化社會，華山基金會正推動2017年常年服務暨第5屆「愛老人 動起來」公益行動，呼籲各界以每月1250元或每年15000元守護1名長輩，目前在新北市服務約1550名弱勢長輩，希望大家一起關心獨老人，愛老人專線電話(02)22540272。

(中時)