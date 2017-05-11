南韓總統文在寅走馬上任 施政強調融合及改革

南韓總統文在寅。（美聯社）

韓國新任總統文在寅10日就職當天接收軍隊統帥權，走訪國會會晤四位在野黨領袖，傳遞出大量信息，這一切都可歸結為「融合與改革」這一核心施政理念。

韓聯社11日報導，文在寅在就職儀式上表示，從今天起將成為全民的總統，侍奉每一位公民，2017年5月10日將作為全民融合的起點被載入史冊，他還說，保守派和進步派必須結束對立局面，在野黨是新政府施政的夥伴。文在寅提名全羅南道知事李洛淵為國務總理，也是出於對社會融合的考慮，他說，將通過提拔西南地區人士開啟不偏不倚的用人新風，李洛淵是率領新內閣實現融合與和諧的適當人選。

文在寅把溝通作為促進融合的手段，他會見在野黨領袖時表示，將尊重國會，努力與在野黨溝通，並將在野黨視為治國理政的夥伴共進退。

文在寅還強調與民溝通，他說，待準備工作結束後，他將走出青瓦台，在光化門設辦公室與民交流，在光化門廣場舉辦大型討論會，開啟「光化門總統時代」。分析指出，文在寅特別強調與民溝通，因為他認為朴槿惠政府爆出親信門，正是擁有最高權力的總統與民眾缺乏溝通和交流的結果。

另一方面，文在寅還把施政重點放在改革上，他說將盡力分散帝王式總統權，努力成為全民的總統。

文在寅表示，將實現權力機關完全獨立，不受政治影響。分析認為，此番發言主要針對檢察機關，檢方看青瓦台臉色引發不少問題。文在寅還表示財閥是另一改革對象，在他執政時，政府官商勾結將徹底消失。

另外，文在寅對日後政策方向表示將抓緊時間解決安全問題，如有必要會直接飛往華盛頓、北京和東京，等條件成熟，他將訪問平壤，暗示將解決朝核問題放在治國理政的首要位置上，他還提到薩德問題說，將同美國和中國就此進行緊密磋商。文在寅說將力爭創造工作崗位，為解決非正式工問題尋求解決之路。

執政黨相關負責人表示，「平等的機會、公正的過程、正義的結果」，文在寅的這一句話蘊含著新一屆政府施政理念和政策方向。

(旺報)