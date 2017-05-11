義大世界週末假期舉辦南台灣規模最盛大的航空飛行嘉年華會(林雅惠翻攝)

「2017義大世界航空飛行嘉年華會」即將於本週末5/13-5/14日盛大登場，活動位於義大世界購物廣場後方大草坪，除了免費入場欣賞國際級表演，還有多元化的親子互動遊戲，緊鄰活動地點的123露天市集廣場則提供豐富的平價美食，還沒規劃好行程的民眾，母親節不妨安排到義大世界同樂，體驗不一樣的美好假期！

南台灣首度有如此大型的航空嘉年華，義大世界邀請多位國手輪番上陣秀絕技！2011年國際航空聯盟FAI-F3C世界錦標賽中取得個人最佳成績排名世界第35位的職業選手陳坤向，將把全世界限量50台的Diabolo S電動直升機帶到現場表演競速飛行，這台飛機曾在法國與香港獲得直升機競速冠軍、在美國獲得亞軍，最高時速達過平均326km，比台灣高鐵最高時速(315km)還要快，讓這台空中高鐵的表演相當令人期待！此外，曾獲亞太盃冠軍的台灣直升機選手王上嘉及飛機界曾獲XFC-Pilot冠軍的世界級F3A國手林子淳，都將登場表演花式飛行。

母親節全家同樂，現場還有創意紙飛機大賽、水球vs.遙控機大戰、以及免費限量提供DIY康乃馨與母親節卡片等，義大皇家酒店及義大天悅飯店下午茶券、義大遊樂世界門票更是場場免費抽。此外，活動期間只要現場申辦義大世界會員E卡，加送限量版模型DIY飛機，而義大遊樂世界則同步推出活動期間於現場票亭購買優待票加贈獨家飛航束口袋，數量有限送完為止。

想要體驗飛行的民眾把握最後機會，義大皇家酒店及天悅飯店推出『航空飛行嘉年華住房專案』每房3,900元起，由經驗豐富的專業教練，現場一對一教你玩遙控飛機，親自操控，體驗難得的飛行樂趣。

精彩活動搭配誘人美食，緊鄰活動地點的123露天市集廣場，提供豐富的平價美食，包括手工愛玉粉圓、果汁茶飲、炸物滷味、麵飯水餃等30多個店家、上百樣餐點，吃飽吃巧通通有，還有小朋友最愛的戰火金剛、丟沙包、棒球九宮格等娛樂選擇。同時提醒您注意防曬遮陽，或準備簡單的坐墊方便就地欣賞精采的飛機展演，歡度母親節吃喝玩樂一整天。

(中時)