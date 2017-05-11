高度解嚴!中正紀念堂周邊確定放寬限高到65公尺

中正紀念堂。(資料照)

中正紀念堂周邊50公尺在戒嚴時期被劃設特定專用區，規定建物高度不得超過53公尺，蔡政府上任後推動轉型正義，北市府也計畫放寬周邊限高，今該案送進北市都市計畫委員會審議，委員一致同意，核准將信義路及愛國東路兩側限高提升到65公尺，與過去相比約可多蓋4層樓。

中正紀念堂1980年落成，主建物標高76公尺，曾是全台北市最高建物，當時基於「尊敬蔣公」、維護周邊景觀，1978年劃定周邊50公尺為特定專用區，限制建物高度不能高過53公尺。不過因應時代背景變遷，為了平衡都市發展，柯市府上任後提出放寬限高計畫。

北市都發局今在會中報告，未來專區範圍不變，中山南路以西因鄰近博愛特區、本就因維安考量限高24公尺，杭州南路二段以東（除華光社區）因位在中正紀念堂正後方，為維護天際線維持原限高；但信義路以北及愛國東路以南兩側會放寬到65公尺。

不過在地議員吳志剛和里民均表達，過去限高是因歷史因素，現在社會背景不同，盼高度能全面解禁，若無法完全解除限高，也盼將絕對高度65公尺改為建築高度65公尺，否則加上6到9公尺的屋突高度，等同只放寬2層樓；此外也希望將專區的範圍從50公尺改為30公尺，讓周邊更有開發效益。

現場委員一致同意都發局計畫，不過考量都市景觀限制，仍必須有一定限制，無法全面放寬。都委會主席林欽榮最終裁示，同意將限高放寬到「建築高度65公尺」，與過去前相比建築高度可多4層樓；至於修改專區範圍，林欽榮強調，該案是針對原範圍討論，建議在日後中正區都市計畫通盤檢討再討論。

(中時)