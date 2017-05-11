一帶一路峰會將登場 日媒：中國加強東南亞影響力
大陸將於5月14至15日在北京舉行「一帶一路」國際高峰論壇，以通過推進一帶一路構想來加強對東南亞的影響力，其代表性的項目就是印尼雅萬高鐵工程。日媒稱，此目的是以基礎設施建設這樣的實際利益為回報，讓東南亞各國在外交和安保方面難以反對中國的主張。
《日本經濟新聞》11日稱，印尼總統佐科、菲律賓總統杜特蒂等28名外國元首和總理將出席此次論壇。日方派出的是自民黨幹事長二階俊博。
報導引述一位不具名的中國人民大學教授稱，高鐵項目本身並不賺錢，該項目由中方承擔一大半的資金，還帶有很大風險。即便如此，中國之所以繼續推進該項目，是因為將其當作「海上絲綢之路」的招牌項目。一帶一路有兩條路線，分別是從中亞通往歐洲的陸路和從東南亞前往印度、中東和非洲的海路。中國對海路更為重視。
報導稱，最大的原因是能源安全。中國約80%的原油進口要經過馬來半島和蘇門答臘島之間的麻六甲海峽；美軍在這裡的影響力很大。一直以來，中國都在擔憂麻六甲海峽會被美國封鎖。中國的長期戰略就是通過一帶一路浸透到東南亞，削弱美國的影響力。
報導也指出，如果在經濟上對中國的依賴過大，當與中國發生外交安保等利益衝突時有可能受到各種各樣的「經濟制裁」，在這方面韓國是一個典型。針對駐韓美軍部署薩德系統的問題，中國遊客赴韓旅遊人數以及韓系車在中國的銷量均出現了銳減，東南亞各國為如何面對一帶一路也感到頭痛不已。
(旺報)
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