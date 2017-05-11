夜光龍來囉！鹿港慶端陽看龍舟嘗美食賞古蹟玩民俗

夜光龍來囉！鹿港慶端陽在福鹿溪舉辦夜間賽龍舟。（吳敏菁翻攝）

全國唯一夜間賽龍舟在鹿港，彰化縣長魏明谷領軍縣府團隊，迎賽中部縣市首長邀請賽。（吳敏菁翻攝）

彰化縣副縣長陳善報介紹今年鹿港慶端陽活動。（吳敏菁攝）

彰化縣府團隊宣示14日鹿港龍山寺舉辦龍王祭為鹿港慶端陽系列活動揭開序幕。（吳敏菁攝）

五月五慶端午，划龍舟敲鑼鼓，鹿港慶端陽熱鬧賽過年，系列活動正式起跑了，今年延續去年夜龍舟創下人潮，再度划出「夜光龍」，並加碼在公會堂和鹿港藝術村間，打造「鹿港夜之光廊」，還多了親子划龍舟體驗等，從14日龍王祭熱鬧到端午節。

來彰化「看龍舟、嚐美食、賞古蹟、玩民俗」，今天彰化縣副縣長陳善報率先預告，邀全國鄉親來體驗懷古且創新端午風情，細細品味彰化鹿港之美，感受不同以往的端午節慶氣氛。

鹿港慶端陽龍王祭，獨步全台，14日龍王起駕，傳統藝陣和表演團隊，恭迎龍山寺「龍王尊神」、天后宮「水仙尊王」，前往福鹿溪龍舟競賽場地，舉行「龍王祭典‧開光點睛」儀式，並舉辦夜間燈光點燈，福鹿溪兩側夜間照明、龍舟七彩燈光與水波相輝映下，宣誓國際龍舟賽事及各項系列活動正式登場。

今年除了全國獨一無二夜間「國際龍舟錦標賽」，14日起每週六、日還有親子划龍舟體驗；28日到30日的下午至晚上，福鹿溪水道均有龍舟競賽。30日端午節當晚上舉行鹿港龍舟賽開幕典禮，還有精彩的中部縣市首長邀請賽。

端午連假期間，彰縣府也與鹿港鎮公所、福興鄉公所及在地民間團體等合作，在鎮內推出魯班公宴、宮廟活動、立蛋、藝文展演與多項傳統民俗活動。

今年為吸引更多遊客留宿鹿港，體驗老街夜的氛圍，還在鹿港老街、公會堂廣場及鹿港藝術村，打造「鹿港夜之光廊」，27日晚間7點正式點燈，為期1個月。27日至30日連假將在鹿港公會堂廣場，播映多場夜間光雕秀，結合現代燈光科技，投影古蹟建築，呈現光影交錯的時空對話。

此外，28日晚間6點30分起還將舉辦別開生面踩街嘉年華，國內知名表演團體組成踩街隊伍，自洛津國小出發、鹿港藝術村，再到鹿港公會堂演出，讓老街宛如過年節慶般的歡樂氣氛。多采活動可到活動官網查詢。

(中時)