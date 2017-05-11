萬安40號演習北捷及貓纜正常營運 旅客須暫時留站

演習期間台北捷運系統及貓空纜車正常運行，但台北捷運公司提醒，到站旅客將暫時無法離開車站。（北捷提供）

配合5月18日下午1時30分至2時舉行「106年度萬安40號軍民聯合防空演習」，演習期間台北捷運系統及貓空纜車正常運行，但台北捷運公司提醒，到站旅客暫時無法離開車站，且兒童新樂園戶外遊樂設施將暫停開放，請民眾多加留意並配合。

北捷指出，防空演習期間，捷運系統及貓空纜車維持正常營運，旅客暫時無法離開站體，將由站務人員引導至大廳層或月台層模擬避難，各車站同時加強廣播宣導，請旅客避免在出入口逗留或張望。

捷運高架、平面段之販賣店及台北小巨蛋均將關閉門窗及熄滅燈火，捷運地下街及地下車站販賣店則維持正常營運；而捷運轉乘停車場維持只進不出，屆時請配合服務人員引導。

此外兒童新樂園將配合燈火與交通管制，戶外遊樂設施暫停使用，附屬停車場比照捷運轉乘停車場，演習期間車輛只進不出，屆時亦請遊客配合服務人員引導至室內避難。

北捷提醒，違反演習規定者，依民防法第25條規定，可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

(中時)