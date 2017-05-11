2016年磺溪文學獎正式開跑
由彰化縣文化局創辦「磺溪文學獎」至今已達19個年頭，每屆皆有優秀的作品與新生代創作者誕生，並持續在臺灣文壇爭鳴放光，磺溪文學獎的徵件聚焦彰化在地風土民情，不僅是彰化民眾發表文學的空間，更廣邀外縣市民眾參與其中，用文學表達對彰化的關注，傳承彰化獨特的人文風土。
彰化縣文化局長陳文彬11日在記者會上表示本屆磺溪文學獎開創嶄新局面，今年的徵文類別，與時俱進新增風行網路影音世代的微小說、電視電影劇本兩大類；更增設「洪醒夫獎」，由六大類別的首獎中再評選出優勝得主，並在頒獎典禮當晚與各類首獎一同公布，給予獲獎者無上的肯定，也希望營造充滿壓軸驚喜感的呈現方式，吸引更多民眾關注磺溪文學獎的動態。
(中時)
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