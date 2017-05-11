2016年磺溪文學獎正式開跑

彰化縣文化局長陳文彬表示本屆磺溪文學獎新增風行網路影音世代的微小說、電視電影劇本兩大類；更增設「洪醒夫獎」（陳怡誠攝）

資深文學家吳晟擔任形象大使，透過吳晟牽著孫女走在「純園」林間的影像作為宣傳的主視覺，將吳晟提攜文壇後輩的親和形象，與親力植樹耕耘的實踐行動。（陳怡誠攝）

彰化縣文化局長陳文彬（右四）、彰化籍作家李昂（左三）、本屆形象大使資深文學家吳晟（左四）與出席貴賓一起捧樹苗表現親力植樹耕耘的實踐行動，真實且強烈地表現，深深契合「書寫來自土地」的意象。（陳怡誠攝）

由彰化縣文化局創辦「磺溪文學獎」至今已達19個年頭，每屆皆有優秀的作品與新生代創作者誕生，並持續在臺灣文壇爭鳴放光，磺溪文學獎的徵件聚焦彰化在地風土民情，不僅是彰化民眾發表文學的空間，更廣邀外縣市民眾參與其中，用文學表達對彰化的關注，傳承彰化獨特的人文風土。

彰化縣文化局長陳文彬11日在記者會上表示本屆磺溪文學獎開創嶄新局面，今年的徵文類別，與時俱進新增風行網路影音世代的微小說、電視電影劇本兩大類；更增設「洪醒夫獎」，由六大類別的首獎中再評選出優勝得主，並在頒獎典禮當晚與各類首獎一同公布，給予獲獎者無上的肯定，也希望營造充滿壓軸驚喜感的呈現方式，吸引更多民眾關注磺溪文學獎的動態。

(中時)