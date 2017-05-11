招架不住？被追問柯米遭開除 白宮發言人竟躲樹叢

白宮發言人史派塞在白宮庭院和媒體互動。(圖/美聯社)

美國總統川普9日為華府政壇投下震撼彈，以一道指令迅速開除了聯邦調查局局長柯米(James Comey)，而這也讓媒體瘋狂追問白宮發言人史派塞(Sean Spicer)相關細節，而史派塞疑似招架不住，尚未準備好該怎麼回答，所以面對大批媒體追逐的他，只好一度躲到白宮隱密的樹叢中避風頭。

據《華盛頓郵報》(The Washington Post)報導，白宮新聞秘書史派塞周二晚間在白宮接受完《福斯財經網》(Fox Business)的專訪後，行經於白宮庭院時突然消失了，因為要走回自己辦公室的他，必須先經過大批守候在草坪上的媒體，而他們正等著問他為什麼川普突然做出開除柯米的決定，而他在經過一整天因此議題而起的問題後，疑似招架不這更多問題，所以只好和員工一起擠進庭院旁高高的樹叢中來躲避媒體的發問。

前FBI局長柯米。(圖/美聯社)

白宮副新聞秘書桑德斯上周剛進行自己的第一場例行記者會，接下來一周的白宮記者會將由她代為上陣。(圖/美聯社)

而或許接下來一周都可以如史派塞所願，暫時不用回答這些關於柯米被解雇的問題了，因為他將在這一周完成國防部海軍預備隊的任務，所以未來一周在白宮接受媒體發問的將會是他的副手桑德斯（Sarah Sanders）。而10日上午在柯米被開除後第一場召開的例行白宮記者會中，已經由桑德斯代為上陣。

(中時電子報)