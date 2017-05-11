招架不住？被追問柯米遭開除 白宮發言人竟躲樹叢
美國總統川普9日為華府政壇投下震撼彈，以一道指令迅速開除了聯邦調查局局長柯米(James Comey)，而這也讓媒體瘋狂追問白宮發言人史派塞(Sean Spicer)相關細節，而史派塞疑似招架不住，尚未準備好該怎麼回答，所以面對大批媒體追逐的他，只好一度躲到白宮隱密的樹叢中避風頭。
據《華盛頓郵報》(The Washington Post)報導，白宮新聞秘書史派塞周二晚間在白宮接受完《福斯財經網》(Fox Business)的專訪後，行經於白宮庭院時突然消失了，因為要走回自己辦公室的他，必須先經過大批守候在草坪上的媒體，而他們正等著問他為什麼川普突然做出開除柯米的決定，而他在經過一整天因此議題而起的問題後，疑似招架不這更多問題，所以只好和員工一起擠進庭院旁高高的樹叢中來躲避媒體的發問。
而或許接下來一周都可以如史派塞所願，暫時不用回答這些關於柯米被解雇的問題了，因為他將在這一周完成國防部海軍預備隊的任務，所以未來一周在白宮接受媒體發問的將會是他的副手桑德斯（Sarah Sanders）。而10日上午在柯米被開除後第一場召開的例行白宮記者會中，已經由桑德斯代為上陣。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。