林全： 4年斥資百億強力反毒決心

在少子化下，國內校園毒品氾濫問題嚴重，行政院長林全今天親上火線，宣布4年投入百億元，宣示反毒決心，且宣示反毒經費無上限，只要能挽回一個孩子，花多少錢都值得。根據統計，政府每年反毒經費約12億元，明年起將倍增，預計每年投入25億元，以4年為期，投注100億元經費強力反毒。

林全說，反毒策略施行後，希望2020年就看到成效，包括有效降低涉毒者衍伸的犯罪行為，有效抑制、降低染毒人口，增生人口下降。同時，林全也要求法務部在一個月內提出反毒行動綱領，對外加強溝通宣傳政府反毒決心。

毒品氾濫情況引發社會各界關注，日前又爆出國軍毒品問題，導致社會觀感不佳。林全在3月間就指示法務部擬定反毒行動網領。法務部、衛福部與教育部今在院會中報告「新世代反毒策略」，會後林全親自說明，強調毒品防制攸關社會安全與國家發展，是一場需要中央與地方、政府與民間齊心協力，全力出擊的關鍵戰役。

林全說，面對當前新興毒品泛濫、吸毒年齡層下降，以及毒品入侵校園等現象，仍有蔓延趨勢，這次反毒是以「人」為中心追緝毒品源頭、以「量」為目標消弭毒品存在，有別於以往以「量」被動式查緝。

林全指出，新作法包括以科技化策略整合毒品網絡圖像，向上溯源打擊毒梟、徹底斷根；添購新設備提升檢驗新興混合型毒品的能量；建制北中南東4個整合性毒藥癮醫療示範中心；一人一案，強化染毒者戒毒專案輔導及轉介追蹤；檢視刑法有關販毒刑度，若有必要，提高販毒刑度，並希望在下會期列為立院優先法案。

有司改委員建議毒品應除罪化問題，林全說，販毒、製毒者不可能除罪，討論的是吸毒人，他需要戒護、治療，就是認定他並非只是犯罪者。只要是願意接受治療，即便是有判刑，或許可以給予緩刑等做法，若屆時沒有戒毒仍需服刑。

(工商)