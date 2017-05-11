習近平與文在寅通電話 期待尊重彼此重大利益

南韓新任總統在今日稍早與美國總統川普通話後，根據大陸央視快訊，大陸國家主席習近平11日也與文在寅通電話，習近平祝賀文在寅當選韓國總統。

報導稱，習近平指出，中韓兩國是近鄰，是本地區重要國家，建交25年來，中韓關係發展取得很大成就，值得珍惜。雙方應該牢記中韓兩國建交的初心，相互尊重彼此重大關切和正當利益。努力求同化異、妥善處理分歧。希望韓國新政府重視中方有關重大關切，採取實際行動，推動兩國關係健康平穩發展。實現中韓關係更好發展，符合我們兩國人民共同利益，也有利於地區和平穩定發展。

(旺報)