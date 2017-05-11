大觀住戶批民進黨政府和前朝有何兩樣
新北市大觀事件自救會今天再度赴民進黨中央黨部樓下抗議，因不滿政府將在下月強制拆除大觀社區全部房屋，抗議團體表示，把大觀爭議推到前朝，雖然爭議在前朝，但執行是民進黨，民進黨只想要效率，這是非常不公平，這和前朝政府有啥兩樣。
他們也演行動劇， 戴著總統蔡英文、閣揆林全面具的人現身並打壓住戶，象徵民進黨政府對於大觀社區居民的壓迫，並痛批民進黨新北市立委選前承諾讓他們可以原地續住，當選後卻對他們不聞不問。自救會痛批政府官員違反國際人權兩公約，並表示將在後天舉行「大觀苦行」，居民當天將從民進黨中央黨部出發，並行經同樣曾受到壓迫的華光社區、紹興社區，最終抵達府前的凱道。
自救會表示，民進黨實在不用發懶人包，告訴大家他們多委屈；民進黨跟國民黨有何不一樣，難道民進黨至今還不知道什麼是居住權，難道到現在還在睡嗎？
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。