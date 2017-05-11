大觀住戶批民進黨政府和前朝有何兩樣

大觀自救會以行動劇抗議民進黨政府。(曾薏蘋/攝)

新北市大觀事件自救會今天再度赴民進黨中央黨部樓下抗議，因不滿政府將在下月強制拆除大觀社區全部房屋，抗議團體表示，把大觀爭議推到前朝，雖然爭議在前朝，但執行是民進黨，民進黨只想要效率，這是非常不公平，這和前朝政府有啥兩樣。

他們也演行動劇， 戴著總統蔡英文、閣揆林全面具的人現身並打壓住戶，象徵民進黨政府對於大觀社區居民的壓迫，並痛批民進黨新北市立委選前承諾讓他們可以原地續住，當選後卻對他們不聞不問。自救會痛批政府官員違反國際人權兩公約，並表示將在後天舉行「大觀苦行」，居民當天將從民進黨中央黨部出發，並行經同樣曾受到壓迫的華光社區、紹興社區，最終抵達府前的凱道。

自救會表示，民進黨實在不用發懶人包，告訴大家他們多委屈；民進黨跟國民黨有何不一樣，難道民進黨至今還不知道什麼是居住權，難道到現在還在睡嗎？

(中時)