槍毒犯嗆是台南副議長長輩 郭信良坦承有這親戚
台南市刑大偵四隊10日下午在安南區逮獲綽號「良仔」的郭姓嫌犯，並查獲槍、彈與安非他命毒品，郭嫌落網一度嗆是台南市副議長郭信良的叔叔，郭信良證實是親戚，但強調擁槍吸毒就是不行。
53歲的郭建良的毒品、賭博前科累累，因曾經營賭場，近年變賭徒，欠下賭債怕人尋仇，一直槍不離身，警方得知，10日下午遂到安南區他的租屋處埋伏，伺機將他逮捕。
警方在郭嫌租屋處查獲一把改造手槍，1發子彈，還有一小包安毒，屋內還有一名陳姓男子造訪，警方將他兩人都帶回刑大安南隊部調查。
郭嫌一被抓，立刻亮出與郭信良這塊招牌，多次說自己與郭信良是親戚，希望能換來警方給予一些「方便」。警方仍依照違反槍砲彈藥條例、毒品危害防制條例，將郭嫌移送台南地檢署偵辦。
郭信良11日坦承知道這位親戚，也知郭嫌一直進出警局，他說，不管是誰的親戚，擁槍吸毒就是不行。
(中時)
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