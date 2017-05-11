郭泰源2度患癌消息曝光 張瓊姿一度亂了套
55歲經典賽中華隊總教練郭泰源昨(10日)被周刊爆料3月才確診患A型肝炎，隔月又發現得下咽喉癌，他當機立斷決定在台大醫院開刀後，目前已在家中休養，消息曝光近24小時後，郭泰源妻子張瓊姿終於發聲，表示原先家族成員大部分不知情，一度為此亂了套，也澄清郭泰源目前狀態很好，「現在很健康」。
據《蘋果日報》報導，問及丈夫郭泰源的病情，張瓊姿稍早打破沉默勇敢表示：「沒事，面對」，並說原先沒讓太多家中親友知道郭總情況，眾人昨看到報導後亂了套，張瓊姿婉拒回應郭泰源病況，直言無法幫對方回答，但透露老公目前狀況OK，也能跟女兒買菜下廚享天倫樂。
昨周刊報導，長期耕耘職棒工作的郭泰源先前在國外就出現發燒症狀，但他不斷用意志力壓住病魔，3月回台時診斷出得到急性A型肝炎，一個月後又因下咽喉癌開刀，術後已返家休養，準備再接受化療，張瓊姿私下相當心疼老公承受接連壓力，常與好友難過訴苦。
(中時電子報)
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